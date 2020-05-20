{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске студент реанимировал тонувшую в Енисее девочку

Учащийся Сибирской пожарно-спасательной академии тренировался на берегу реки, когда увидел группу людей и понял, что им нужна помощь
Никита Голубев ГУ МЧС России по Красноярскому краю/CC BY 4.0
Описание
Никита Голубев
© ГУ МЧС России по Красноярскому краю/CC BY 4.0

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Студент Сибирской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России Никита Голубев спас тонувшую 11-летнюю девочку. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Студент третьего курса Сибирской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России Никита Голубев спас 11-летнюю девочку в микрорайоне "Белые Росы" в Абаканской протоке Енисея в Красноярске. Во время купания девочка едва не утонула, долго пробыв под водой", - сказали в ведомстве.

Студент тренировался на берегу Енисея. Увидев группу людей, он понял, что им нужна помощь. Никита подбежал и стал реанимировать девочку. Спустя 15 минут у нее появился пульс и она задышала самостоятельно. Спасенная была передана медикам. "Я проводил реанимацию так, как нас учили на занятиях в академии, выполняя непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких", - цитируют в пресс-службе Никиту.

Теги
РоссияКрасноярский край
Пандемия коронавируса нового типа
Кардиоцентр в Красноярске переоборудовали в инфекционный госпиталь
При этом в медучреждении в отдельном корпусе будут проводить операции детям с критическими пороками сердца
Читать полностью