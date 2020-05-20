Детеныши дальневосточных куниц родились в Новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Шестеро детенышей дальневосточных желтогрудых куниц - харз - родились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, единственном месте в России, где эти животные могут размножаться в неволе. Об этом сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"У наших харз родились малыши. У двух самок по три детеныша. В Новосибирском зоопарке харзы (другое название - дальневосточные или желтогрудые куницы) содержатся уже 40 лет. Первое потомство было получено в 1982 году, и с тех пор харзы размножаются регулярно. Таких результатов нет больше ни в одном зоопарке", - говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что содержание харз сопряжено с целым рядом трудностей. В период выведения потомства эти животные подвержены стрессу и очень пугливы. Чтобы самки чувствовали себя спокойно и успешно вырастили детенышей, каждую весну в Новосибирском зоопарке вводится особый режим ухода за харзами: возле их вольеров запрещается движение техники, чтобы свести к минимуму резкие звуки. Кроме этого, для понижения уровня тревожности у животных весь период беременности за куницами ухаживает только один сотрудник зоопарка.

"Детеныши харз по сравнению с малышами многих других животных растут медленно. Первые прогулки у маленьких харз начинаются, когда им исполняется два месяца. Вот почему даже в условиях зоопарка довольно сложно наблюдать за малышами данного вида", - пояснили в пресс-службе учреждения.

В природе харза, одна из самых крупных куниц России, обитает в хвойных и смешанных лесах Восточной Азии, в частности, в Индии, а также на островах Тайвань и Хайнань. Харза хорошо лазает по деревьям, а перепрыгивая со ствола на ствол, делает скачки до 4 метров. Она питается грызунами, кузнечиками, зайцами, птицей, преследует соболей. Ягоды и кедровые орехи употребляет в небольшом количестве, иногда пожирает пчелиные соты. Попав в неволю, особенно молодой, она легко привыкает к человеку и становится совсем ручной.

Новосибирский зоопарк занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 180 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 110 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.