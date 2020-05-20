Руководство Белокурихи считает, что санатории курорта могут не открыться 1 июня

ТАСС, 20 мая. Санатории Белокурихи Алтайского края могут не открыться с 1 июня из-за слишком жестких санитарных мер, утвержденных региональным Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Санатории не смогут позволить себе организовать обсерваторы, обеспечивать отдыхающих медицинскими масками, а также проводить каждые два часа дезинфекцию всей своей территории, сообщил в среду ТАСС председатель Белокурихинского городского совета депутатов, руководитель дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что главы регионов будут сами принимать решения о возможности смягчения, сохранения или ужесточения ограничительных мер. По рекомендации Роспотребнадзора, санатории теперь должны будут обрабатывать фасады зданий и помещения дезинфекторами каждые два часа, убрать из помещений мягкую мебель и ковры, установить рециркуляторы в каждой палате и размещать отдыхающих по одному человеку в номере.

"Самое главное ограничение - [это ограничение] Роспотребнадзора по тем нормам, которые действуют в Алтайском крае. У нас единственный руководитель Роспотребнадзора, который рекомендации федеральные на уровне региона сделал обязательными. С этими требованиями мы открыться не можем никак. Открытие на этих рекомендациях невозможно, и никто открываться не будет, если не смягчат эти требования", - сказал Криворученко.

По его словам, в частности, обеспечение масками новоприбывших гостей каждые два часа будет стоить в месяц курорту не менее 4 млн рублей. Также санатории не смогут обеспечить обработку помещений, номеров и территории дезинфицирующими средствами на основе хлора дважды в день и создать собственные обсерваторы для размещения зараженных. Кроме того, в апреле и мае из-за пандемии доходов у курорта не было вообще, и сейчас остро стоит вопрос сохранения персонала и выплаты ему зарплат.

Криворученко уточнил, что санатории готовы соблюдать некоторые требования, понимая, что работать учреждения отдыха будут себе в убыток, например, сокращать число посадочных мест в ресторанах и селить постояльцев по одному. Также в качестве альтернативы санатории предлагают региональным властям ввести обязательное тестирование на коронавирус перед отправкой в санаторий, без которой отдых будет невозможен, а другие меры - сделать рекомендательными.

Как сообщила журналистам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, жесткая позиция регионального Роспотребнадзора продиктована высоким уровнем заражения в Алтайском крае. "Послабления возможны при снижении уровня заболеваемости. Почему такие жесткие меры принимаются для санаторно-курортных учреждений? Это, как правило, учреждения, где будут проживать большое число людей. Соответственно, число контактов при появлении одного заболевшего будет очень высоко. Риск инфицирования очень высок", - сказал она.

О пандемии коронавируса на Алтае

Алтайский край, по данным оперштаба, занимает третье место в Сибири по числу зараженных коронавирусом - 1 054 случая, 40 из которых были выявлены за минувшие сутки. Больше всего зараженных (373 человека) в административном центре Барнауле, на втором месте антирейтинга (245 человек) - Змеиногорский район, где очаг заражения бы выявлен на Корбалихинском руднике, на третьем - Бийск (109 человек).

Курорт Белокуриха появился в конце XIX века, он известен радоновыми источниками, его санатории посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек. Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Турпоток в регионе ежегодно увеличивается на 3-5%, в 2019 году регион посетили более 2,3 млн туристов.