Военные продезинфицировали объекты в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мобильные расчеты РХБ защиты сводного отряда Минобороны РФ обработали 12 объектов социальной инфраструктуры и производственные территории в поселке Еруда Красноярского края, где ранее был развернут полевой госпиталь для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.
В нем отмечается, что военнослужащие "провели дезинфекцию 12 объектов социальной инфраструктуры поселка Еруда, а также цехов и производственных территорий предприятия, общей площадью свыше 50 тысяч кв. м".
В свою очередь начальник войск РХБ защиты Центрального военного округа полковник Александр Родионов отметил, что всего дезинфекции подлежит 50 объектов. "Мобильному подразделению оперативного реагирования войск РХБ защиты предстоит провести дезинфекцию территорий общей площадью около 750 тысяч кв. м", - пояснил он.
Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники. Развернут полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 19 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 805 работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае.