Военные продезинфицировали объекты в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мобильные расчеты РХБ защиты сводного отряда Минобороны РФ обработали 12 объектов социальной инфраструктуры и производственные территории в поселке Еруда Красноярского края, где ранее был развернут полевой госпиталь для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

В нем отмечается, что военнослужащие "провели дезинфекцию 12 объектов социальной инфраструктуры поселка Еруда, а также цехов и производственных территорий предприятия, общей площадью свыше 50 тысяч кв. м".