Жительницу Алтайского края задержали по подозрению в истязании 10-летнего сына

ТАСС, 20 мая. Мать 10-летнего мальчика, проживающую в городе Барнауле Алтайского края, задержали по подозрению в лишении свободы и регулярных истязаниях сына. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ Алтайского края.

"Задержана жительница города Барнаула, подозреваемая в истязании и лишении свободы своего 10-летнего сына", - говорится в сообщении. В СК о действиях подозреваемой сообщили ее совершеннолетняя дочь и знакомая семьи.

По версии следствия, женщина длительное время применяла в отношении 10-летнего сына физическое и психическое насилие, в том числе связывала его, тем самым незаконно лишая свободы. Сейчас мальчик находится в детском социальном учреждении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего") и ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.