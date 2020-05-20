В Горно-Алтайске трехлетний ребенок выпал из окна детсада

ТАСС, 20 мая. Следователи СК по Республике Алтай в среду возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" по материалам проверки прокуратуры после того, как трехлетний ребенок в Горно-Алтайске выпал со второго этажа детского сада № 9, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В образовательной организации 19 мая 2020 года малолетний, 2017 года рождения, находясь в спальной комнате, расположенной на втором этаже, оказавшись без присмотра воспитателей, встал на подоконник открытого настежь окна, облокотился на москитную сетку и упал на асфальт, получив телесные повреждения в виде перелома лобной кости, перелома костей спинки носа", - говорится в сообщении.

После инцидента была проведена прокурорская проверка, которая выявила ряд нарушений: не был обеспечен должный уход за детьми, контроль за сохранностью жизни и здоровья детей.

"В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения 20 мая СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")" - отмечается в сообщении.