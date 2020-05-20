В Сибири из-за пандемии ограничивают пассажирскую навигацию на реках

10 июня от причала в Красноярске должен был отчалить теплоход "Александр Матросов" и взять курс на полуостров Таймыр, придя в Дудинку, посетив по пути 16 населенных пунктов, в том числе город Енисейск, поселки Бор и Бахта на севере края. Однако власти решили отложить первый рейс до 16 июня. Таймырские власти и вовсе обратились в краевой центр с просьбой ограничить или запретить этим летом пассажирские рейсы из Красноярска в Дудинку, поскольку опасаются завоза коронавируса.

Речные пассажирские перевозки - традиционный вид транспорта в теплое время года на реках Сибири. Он представляет собой более дешевую альтернативу авиации и в ряде случаев делает доступными поселки и города, с которыми нет наземного сообщения. В прошлые годы пассажиров возили по Енисею и Ангаре, Иртышу и Оби, курсировали туристические теплоходы по Томи и озеру Байкал.

ТАСС, 20 мая. Пассажирская навигация, открывшаяся на реках в регионах Сибирского федерального округа (СФО) оказалась существенно ограничена санитарными требованиями. Из-за пандемии коронавируса сокращается количество рейсов, а ряд регионов вообще намерены отказаться от перевозок людей речными судами в этом году, сообщили ТАСС представители органов власти и перевозчики.

"Действительно, переносим первый рейс с 10 июня на 16 июня. "Пассажиречтранс" сегодня будет обзванивать своих клиентов, тех, кто купил билет, для того, чтобы или переносить, или сдавать билеты. Это время нужно для подготовки проведения мероприятия по противодействия распространения COVID-19", - сказал ТАСС министр транспорта края Константин Димитров.

Арктический Таймыр из-за сложных природных условий имеет слаборазвитую дорожную инфраструктуру. Основными средствами сообщения для жителей населенных пунктов района являются авиация и речные суда, популярен маршрут по Енисею из Дудинки в Красноярск и обратно. Известный российский писатель Михаил Тарковской, который живет периодически то в Красноярске, то в поселке Бахта на севере края, рассказал ТАСС, что жители небольших поселений на Енисее очень зависят от речного пути.

"Это связь между поселками - станками. Зимой летает раз в неделю вертолет, а летом все рассчитывают именно на пароходы. Их и так осталось всего два - "Чкалов" и "Матросов". А сообщение Енисейск - Бор - важнейшее плечо. Это дешевле, чем самолет, и плюс тоже возможность развезти пассажиров по всем станкам", - сказал Тарковский.

Байкал и Приангарье

В Иркутской области навигация на реках открылась с 1 мая, с 15 мая - на водохранилищах и озере Байкал. При этом паром на озере, связывающий остров Ольхон с материком, начал курсировать с начала мая. На сайте Восточно-Сибирского речного пароходства - основного перевозчика пассажиров водным транспортом в Иркутской области - опубликованы маршруты на этот сезон и расписание движения теплоходов. По данным компания, перевозки по большей части маршрутов, в том числе экскурсионных, начнутся в конце мая - июне. Будут ли внесены коррективы в эти планы из-за пандемимии, придется ли отменить перевозки по некоторым маршрутам или отложить их на более поздний срок, в пароходстве на момент публикации материала ТАСС затруднились ответить, обещав предоставить информацию позже.

Перерыв на Иртыше и задержки на Оби

По самой длинной в мире реке-притоку - Иртышу - традиционно ходят пассажирские суда Иртышского пароходства. Здесь популярна линия Омск - Салехард, этот речной маршрут считается самым длинным в Сибири. В этом году он отменен, рассказал ТАСС директор по эксплуатации флота ПАО "Иртышское пароходство" Константин Гарбуз.

"Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа отказалась, они перестраивают свои маршруты, планируют завоз каким-то альтернативным видом транспорта", - сказал он. Гарбуз добавил, что в этом сезоне пароходство вообще не будет осуществлять межрегиональные пассажирские перевозки.

В границах Омской области пассажирские перевозки по Иртышу осуществляет компания "Омский речной порт", которая в последние годы предоставляет только прогулочные круизы в черте города. Однако из-за пандемии коронавируса и они отменены, сообщили ТАСС в компании.

Ситуация с коронавирусной инфекцией и режим самоизоляции повлияли на навигацию по Оби в Новосибирской области - из-за пандемии она открылась более чем на две недели позднее обычного. "Перевозки осуществляются на пригородной речной линии, со всеми остановочными пунктами. С 20 мая перевозки они проходят по обычному расписанию - четыре раза в неделю, по два полных маршрута в день", - сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

Как пояснили ТАСС в компании по организации речных перевозок "Речфлот", при перевозках предпринимают все профилактические противоэпидемологические меры. Персонал обеспечивается медицинскими масками, пассажирам также рекомендуют использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно проводится дезинфекция судов.

По данным региональных оперативных штабов, в Сибири на 20 мая зарегистрировано 8 808 случаев заражения коронавирусом, из них почти 900 выявлены за минувшие сутки. Больше всего инфицированных в Красноярском крае (2 445), Новосибирской области (1 805) и Алтайском крае (1 054), меньше всего - в Республике Алтай (87).