Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня

ОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области, где зафиксировано 717 случаев заражения этой инфекцией, продлил режим самоизоляции до 3 июня, сообщает в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Буркова. Никакие из действующих ограничений не отменены.

В Омской области за последние несколько дней произошел резкий скачок роста числа инфицированных. Если на начало мая в регионе регистрировали ежедневно в среднем 9-10 заболевших, то в середине мая это число увеличилось до 25-30 человек, а уже 17 мая оно превысило 50 случаев в день.

"На сегодняшний день число заболевших у нас составляет 717 человек, за последние сутки заболели 65 человек, уже 17 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Мы видим, что ситуация осложняется. Мы не вышли на плато, на пик болезни. Поэтому Роспотребнадзор жестко настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня", - цитирует пресс-служба Буркова.

По его словам, мэрия Омска и региональный Минобразования предлагали открыть дежурные группы в детских садах, чтобы работающим было где оставить ребенка, а экономический блок правительства выступил с инициативой разрешить предприятиям общественного питания и фитнесс-центрам работать в уличном режиме. "Но с учетом мнения специалистов Роспотребнадзора и министерства здравоохранения было принято решение не разрешать никому работу и не открывать дежурные группы в детских садах", - сказал губернатор.