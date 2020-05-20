Лингвисты РФ создадут сравнительный словарь языков народов Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Филологи и этнографы междисциплинарной лаборатории Института филологии СО РАН создадут электронный озвученный словарь исчезающих языков малых коренных народов Сибири и Дальнего Востока. В словаре будет сравниваться религиозная, мифологическая и обрядовая лексика трех групп языков, сообщает в среду официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Мы впервые решили соединить две проблемы: выявить специфику вербальных средств фольклора, литературы и языка каждого этноса и одновременно изучить их в сравнении, обнаруживая общесибирские черты. Никто еще так масштабно не исследовал вербальные традиции народов Сибири и Дальнего Востока", - цитируют в сообщении заведующую отделом фольклористики и литературоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Людмилу Дампилову.

В словарь включат языки тюркской группы, в которую также входят горно-алтайские и хакасские языки. Также войдут языки уральской группы, к которой относятся ненецкий и селькупский языки, и тунгусо-маньчжурской группы - эвенкийский и нанайский языки, в частности. Ученые используют современное оборудование для изучения особенностей произношения и интонации, что очень важно при изучении языков малочисленных народов.

"Полученные данные будут сравниваться друг с другом, а также с наработками предыдущих лет, источниковыми и архивными материалами. <...> Исследователи будут разрабатывать структурно-семантические принципы выделения культурных универсалий применительно к фольклору, формировать электронный корпус фольклорных текстов", - уточняется в сообщении.

В течение трех лет лингвисты, фольклористы и этнографы будут работать в экспедициях в регионах Сибири - в 2020 году запланировано посещение Дальнего Востока, Тывы, Хакасии, Алтая и Новосибирской области. Исследователи соберут фольклорные записи, которые разместят на электронном портале "Фольклор народов Сибири".

"Уязвимое положение сибирских языков и их недостаточная изученность обусловливают необходимость исследования разных языковых уровней (лексического, фонетического, грамматического), введения новых данных в научный оборот и образовательную сферу", - цитируют в сообщении Людмилу Дампилову.