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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Красноярском крае

Площадь возгорания составила 200 кв. м

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Пировское в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В результате пожара произошло обрушение кровли над двумя квартирами второго этажа, спасены шесть человек, из них трое детей, эвакуировались два человека. Обнаружили двух погибших", - сообщил представитель главка.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Возгорание началось в ночь на четверг, ликвидация пожара заняла более шести часов, огонь был потушен 07:34 утра (03:34 мск). К тушению пожара привлекалось 27 человек и 10 единиц техники.

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