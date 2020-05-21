Суд в Хакасии закрыли на карантин, после того как судья заразилась коронавирусом

ТАСС, 21 мая. Суд в городе Абаза в Хакасии закрыли на карантин на две недели, после того как судья заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Cуд в городе Абаза закрыт, там есть заболевший судья", - сказал собеседник агентства, добавив, что суд закрыт на две недели.

По словам представителя пресс-службы, судья заразилась не на работе.

На время карантина все дела будут рассматриваться в Таштыпском районном суде.

Всего, по данным республиканского оперативного штаба, в регионе зафиксировано 724 случая заражения коронавирусной инфекцией, 352 человека выздоровело, 10 умерли.