В Приангарье возбудили дело в отношении осужденного, избившего сотрудника колонии

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении осужденного, ударившего сотрудника исправительной колонии № 24 Иркутской области цепью от бензопилы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

"Уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотруднику исправительного учреждения возбуждено в отношении осужденного 1985 года рождения, отбывающего наказание по ряду статей УК РФ (в том числе "Убийство", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", "Кража") и приговоренного к 17,5 года лишения свободы", - сообщили в краевом управлении ФСИН в чьем ведении находится ИК-24.

По данным ведомства, 3 апреля 2020 года осужденный несколько раз ударил цепью по голове начальника отряда исправительной колонии.

В пресс-службе управления уточнили ТАСС, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ, согласно которой за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.