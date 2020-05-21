Вахтовик с Чаяндинского месторождения умер в обсерваторе под Томском

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков. 6 и 7 мая с месторождения в Томск вернулись около 200 человек. Позже стало известно, что 59 из них заражены коронавирусом. По данным регионального СУ СКР, первая смерть среди томских вахтовиков в обсерваторе произошла в середине мая - от сердечного приступа скончался 43-летний мужчина.

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Медики подтвердили вторую за месяц смерть среди вахтовиков, эвакуированных с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была зафиксирована вспышка коронавируса, и размещенных в обсерваторе под Томском. Об этом сообщили журналистам в оперштабе по Томской области.

"Главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник подтвердил случай приступа инсульта у проживавшего в обсерваторе вахтовика. Мужчине была оказана помощь медработником учреждения и вызвана реанимационная бригада скорой помощи. Пациент был доставлен в тяжелом состоянии в региональный сосудистый центр ТОКБ, где ему был диагностирован массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. На второй день он скончался", - говорится в сообщении.

Как уточняет оперштаб со ссылкой на Музеника, при поступлении в обсерватор никто из вахтовиков не жаловался на здоровье. "По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации", - приводятся в сообщении слова главврача.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).