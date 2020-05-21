Омскую больницу с паллиативными больными закрыли на карантин

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Городская больница № 9 в Омске, в стационаре которой находятся тяжелобольные паллиативные пациенты, была закрыта на карантин из-за выявления случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"На данный час стационар закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции. Первые результаты анализов у всех были отрицательными, в ближайшее время ожидаем результатов повторного обследования. Еще один пациент с подтвержденным COVID-19 пребывает в терапевтической части стационара, так как по тяжести состояния здоровья не может быть переведен в другие учреждения. Для него сформированы особые обсервационные условия", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что в стационаре остаются 12 медиков, которые обеспечены всем необходимым. "Организация лечения и питания проходит без сбоев", - отметили в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 764 случая заражения коронавирусом. 162 человек выздоровели, 17 пациентов умерли.