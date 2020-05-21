В Красноярском крае умер заразившийся коронавирусом рабочий Олимпиадинского ГОК

ТАСС, 21 мая. Рабочий Олимпиадинского ГОК в Красноярском крае, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер, сообщили в четверг ТАСС в золотодобывающей компании "Полюс".

"Мы подтверждаем смерть работника компании от COVID-19. Он был оперативно госпитализирован в Северо-Енисейскую больницу, переведен на аппарат ИВЛ и позднее бортом санавиации эвакуирован в краевую клиническую больницу, где врачи десять дней боролись за его жизнь", - сообщили в компании.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает работу.