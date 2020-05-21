Пострадавшие от паводков Тулун и Нижнеудинск получили разрешения на строительство дамб

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Разрешения на строительство дамб выданы городам Тулун и Нижнеудинск в Иркутской области, которые летом 2019 года пострадали от разрушительных паводков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Работы по строительству и реконструкции инженерных защит и дамб начнутся в июне. Наиболее объемные и сложные работы предстоит выполнить на сооружениях в Нижнеудинске и Тулуне, они будут защищать от наводнения более 17,5 тыс. человек. В обоих городах уже получены разрешения на строительство объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство дамб в пяти населенных пунктах Иркутской области: в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района. Контракты с подрядчиками власти должны заключить в ближайшее время.

Как отмечается в сообщении пресс-служба Минстроя, положительные заключения государственной экспертизы на проекты строительства были выданы в минимальные сроки - за 20 рабочих дней вместо нормативных 42-х. "Подход, который демонстрирует Главгосэкспертиза, когда экспертиза из непроходимого барьера превращается в активнейшего, незаменимого с точки зрения компетенций помощника проектировщика, строителя и заказчика, является крайне перспективным. Это позволяет те вещи, что раньше отнимали у инвесторов, в том числе и у государства, месяцы, делать параллельно со стройкой, что значительно экономит время", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства Дмитрия Волкова.

Всего в зоне прошлогодних паводков в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов, на которые из федерального бюджета предполагается направить более 6 млрд рублей. Проектирование гидротехнических сооружений началось осенью прошлого года после включения объектов в федеральную программу восстановления Иркутской области после паводков.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.