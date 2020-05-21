В Омской области отменили режим ЧС, введенный для ликвидации последствий шторма

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ об отмене режима ЧС на территории региона, введенного 8 апреля для ликвидации последствий шторма, который нанес ущерб на сумму около 165 млн рублей. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"В связи с устранением обстоятельств, послуживших основание для введения режима чрезвычайной ситуации регионального характера <…>, отменить режим чрезвычайной ситуации <…>", - говорится в документе.

Сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с, бушевал на территории Омской области 7 и 8 апреля. От стихии пострадали более 200 населенных пунктов, частично была нарушена жизнедеятельность 98 тыс. человек. Порывами ветра были частично повреждены кровли 69 зданий и сооружений, при этом никто из людей не пострадал. В Омске были повреждены десятки конструкций и машин, повалено почти 20 деревьев, нарушение электроснабжение микрорайона с населением в несколько тысяч человек.

По предварительной оценке властей, шторм нанес ущерб на сумму около 165 млн рублей. Больше всего от ветра пострадали учреждения образования (57,3 млн рублей), сельское хозяйство (36,2 млн рублей) и жилые помещения (27,7 млн рублей).