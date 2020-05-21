В Новокузнецке компания молодежи осквернила экспонаты музея военной техники

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Компания молодежи в Новокузнецке осквернила экспонаты музея военной техники под открытым небом, созданного в сквере имени маршала Георгия Жукова. Очевидцы сняли и опубликовали в социальных сетях видео, на котором юноши забираются на танк и справляют нужду, по данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками полиции была выявлена информация о хулиганских действиях в сквере имени маршала Г. К. Жукова в городе Новокузнецке. В дежурную часть полиции сигналов по данному инциденту не поступало. Тем не менее в настоящее время по фактам, опубликованным в сети, сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщила автор опубликованного в социальных сетях видеоролика, компании молодежи собираются в сквере регулярно по вечерам и ночью, шумят и выражаются нецензурно. Новокузнечанка попросила муниципальные власти организовать охрану сквера, который расположен рядом с мэрией в центре города. По данным регионального управления МВД России, наряды полиции и Росгвардии изменят маршруты патрулирования и приблизят их к скверу.