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На островах в пригородной зоне Абакана возникли пожары

В МЧС отметили, что тушить такие возгорания невозможно из-за отсутствия подъездных путей

ТАСС, 21 мая. Палы травы зафиксированы на островах на реке Енисей в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Горит растительность на островах на реке Енисей в Усть-Абаканском районе республики. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщил представитель ведомства, отметив, что тушить такие возгорания невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

Жители Абакана в соцсетях жалуются на едкий дым и задымленность города.

Всего за минувшие сутки в республике было потушено 11 пожаров: семь свалок мусора и четыре пала травы. В республике действует особый противопожарный режим из-за высокого класса пожарной опасности.

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