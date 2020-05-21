Новосибирский центр приступил к получению главного компонента вакцины от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр Исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН приступил к получению главного компонента для вакцины от коронавируса - изолятов живого вируса. Об этом сообщил в четверг на заседании президиума СО РАН руководитель рабочей группы по противодействию коронавирусу при СО РАН, врио директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.

"Создание вакцин требует необходимости работы с живым вирусом. Таких возможностей у нас в стране очень мало. Но мы сейчас в нашем центре по инициативе Минпромторга начинаем эту работу. И первый этап - это то, что наши специалисты начали работу по получению самого необходимого компонента для создания классических, канонических вакцин - изолятов (культура вируса, выделенная у конкретного человека прим. - ТАСС) живого вируса (SARS-Cov-2)", - сказал Воевода.

В качестве партнера по выпуску данных вакцин готова выступить новосибирская фармацевтическая компания "Биокад", подчеркнул Воевода. Он пояснил, что вакцины на основе изолятов относятся к так называемым "классическим" вакцинам, предполагающим использование живого вируса.

Всего в мире, по его словам, разрабатывают порядка 90 вакцин против коронавируса, причем, большинство научных коллективов идут другим, технологичным "неклассическим" путем, предполагающим использование передовых технологий, например, генной инженерии. Такой подход, отметил Воевода, сложнее и может потребовать больше времени.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.