От фруктов до автомобилей. Как бизнес в Сибири помогает больницам в период пандемии

ТАСС, 21 мая. Крупные предприятия и малый бизнес, который во время пандемии коронавируса и сам находится в непростой ситуации, оказывают помощь медикам, спасающим пациентов с новым вирусом в регионах Сибири. Помимо средств индивидуальной защиты, предприниматели безвозмездно снабжают врачей специальной обувью, напечатанными на 3D-принтерах аксессуарами, которые обеспечивают комфорт при ношении масок, а некоторые компании привозят медикам горячие обеды, фрукты и сладости, рассказали ТАСС представители власти и бизнеса в регионах.

В первую очередь, частные компании помогают врачам добровольными пожертвованиями. Так, в Омской области предприниматели отправляют деньги в региональную ассоциацию врачей, которая собирает средства, чтобы приобретать для больниц то, чего им не хватает. "Что особо ценно, помогает и малый бизнес. Некоторые из предпринимателей сами находятся на грани закрытия. У них магазины не работают, кафе закрыты, но они приходят и приносят по 50 [тыс.], 300 тыс. рублей", - сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Помогает бизнес не только деньгами. В Омской области есть копании, которые безвозмездно организуют горячее питание в больницах, поставляют туда питьевую воду и фрукты. Бесплатные обеды врачам привозят кафе и рестораны и в Томской области. Компания "Сава" поставляет в больницы облепиховый сок, а кондитерская "Континент-Сервис" - сладости, рассказала ТАСС глава департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

"Понятно, что сейчас всем тяжело, особенно общепиту, но тем не менее они такую поддержку оказывают. Мы надеемся, что они все переживут этот сложный период. Надо отметить, что мы никого не просили - люди сами спрашивают, чем можно помочь", - сказала Забавнова.

Машины, обувь и маски

Предприниматели оказывают больницам помощь в приобретении медицинских изделий и оборудования, дефицит которых в условиях пандемии ощущается особенно остро. Фонд "Вольное дело" бизнесмена Олега Дерипаски закупил для Иркутской области четыре современных автомобиля скорой помощи, а также неоднократно передавал медикам, которые работают с инфицированными пациентами, крупные партии средств защиты: медицинские маски и очки, респираторы, одноразовые халаты и противочумные костюмы, высокие хирургические ламинированные бахилы.