От фруктов до автомобилей. Как бизнес в Сибири помогает больницам в период пандемии

ТАСС, 21 мая. Крупные предприятия и малый бизнес, который во время пандемии коронавируса и сам находится в непростой ситуации, оказывают помощь медикам, спасающим пациентов с новым вирусом в регионах Сибири. Помимо средств индивидуальной защиты, предприниматели безвозмездно снабжают врачей специальной обувью, напечатанными на 3D-принтерах аксессуарами, которые обеспечивают комфорт при ношении масок, а некоторые компании привозят медикам горячие обеды, фрукты и сладости, рассказали ТАСС представители власти и бизнеса в регионах.
В первую очередь, частные компании помогают врачам добровольными пожертвованиями. Так, в Омской области предприниматели отправляют деньги в региональную ассоциацию врачей, которая собирает средства, чтобы приобретать для больниц то, чего им не хватает. "Что особо ценно, помогает и малый бизнес. Некоторые из предпринимателей сами находятся на грани закрытия. У них магазины не работают, кафе закрыты, но они приходят и приносят по 50 [тыс.], 300 тыс. рублей", - сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
Помогает бизнес не только деньгами. В Омской области есть копании, которые безвозмездно организуют горячее питание в больницах, поставляют туда питьевую воду и фрукты. Бесплатные обеды врачам привозят кафе и рестораны и в Томской области. Компания "Сава" поставляет в больницы облепиховый сок, а кондитерская "Континент-Сервис" - сладости, рассказала ТАСС глава департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.
"Понятно, что сейчас всем тяжело, особенно общепиту, но тем не менее они такую поддержку оказывают. Мы надеемся, что они все переживут этот сложный период. Надо отметить, что мы никого не просили - люди сами спрашивают, чем можно помочь", - сказала Забавнова.
Машины, обувь и маски
Предприниматели оказывают больницам помощь в приобретении медицинских изделий и оборудования, дефицит которых в условиях пандемии ощущается особенно остро. Фонд "Вольное дело" бизнесмена Олега Дерипаски закупил для Иркутской области четыре современных автомобиля скорой помощи, а также неоднократно передавал медикам, которые работают с инфицированными пациентами, крупные партии средств защиты: медицинские маски и очки, респираторы, одноразовые халаты и противочумные костюмы, высокие хирургические ламинированные бахилы.
Спецтранспортом, средствами защиты, а также тестами на коронавирус помогла больницам компания "Норникель". Она приобрела четыре реанимобиля для Красноярского и Забайкальского краев, профинансировала покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мобильных медицинских лабораторий. Как сообщили ТАСС в компании, в общей сложности на борьбу с распространением коронавируса выделено 10,5 млрд рублей.
Медицинскими атрибутами собственной разработки медработников обеспечила новосибирская компания "Обувь России". Она передала 1 тыс. пар медицинской обуви нескольким больницам Новосибирской области. Это женские и мужские сабо и ботинки из композиционного полимерного материала. Как сообщила пресс-служба предприятия, эта легкая обувь обладает противоскользящими и антибактериальными свойствами. В июле-августе фабрика планирует отправить в больницы еще одну партию специальной обуви.
3D-принтеры в помощь медицине
Технологичные компании решили обеспечить врачам комфортное ношение защитных масок. Например, в Омской области местные предприниматели печатают на 3D-принтерах визоры и заколки, которые снижают нагрузку на уши. "Нас в Омске порядка десяти человек, которые занимаются печатью и лазерной резкой пластика. Мы делаем визоры, заколки и защитные боксы для проведения интубации - это такие пластиковые ящики, которые защищают врача при работе с пациентами", - рассказал ТАСС представитель омских энтузиастов трехмерной печати на 3D-принтере Руслан Жданов, отметив, что помогать им начали и коллеги из Москвы, которые отправили в омские больницы свои визоры и заколки.
В Новосибирской области работает отделение всероссийского движения "мейкеров" - энтузиастов 3D-печати, участники которого тоже изготавливают средства защиты для врачей. Как сообщил ТАСС региональный координатор движения Николай Шишкин, в Новосибирске делают специальные пластиковые щитки, которые в отличие от масок полностью прикрывают лицо. "Также мы делаем индукционные боксы, которые размещаются над пациентами, подключенными к искусственной вентиляции легких. При работе с больными врачи могут совершенно безопасно поместить туда руки и не разносить инфекцию", - пояснил собеседник агентства.
По словам Шишкина, непосредственно распечаткой средств защиты занимаются порядка 30 человек, другие участники движения развозят оборудование медработникам. Активисты уже изготовили и увезли в больницы 1,2 тыс. изделий.
В регионах Сибири, по данным на четверг, зарегистрировано более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. За время пандемии 103 больных умерли. Наибольшее число заражений зафиксировано в Красноярском крае (2 821), Новосибирской области (1 881) и Алтайском крае (1 111). Меньше всего заболевших в Республике Алтай (92).