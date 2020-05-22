Предприятие в Хабаровском крае оштрафовали за пожар на складе, который тушили четыре дня

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Предприятие в Хабаровском крае оштрафовали на 150 тыс. рублей из-за крупного пожара, который произошел на складе отходов деревообработки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Возгорание на складе древесных отходов произошло в поселке Лесозавод-20 в Советско-Гаванском районе края 9 мая. Его площадь составила 2 тыс. кв. м. Пожар тушили четыре дня.

"В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении в части не соблюдения требований пожарной безопасности и наложен штраф в размере 150 тыс. рублей. Также к административной ответственности привлечено два должностных лица, на одного из них выписан штраф в размере 6 тыс. рублей, другому - предупреждение. К сожалению, не все руководители организаций и предприятий с высокой мерой ответственности относятся к соблюдению требований пожарной безопасности на своих объектах", - приводятся в распространенном сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по краю - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Яковлева.

20 мая в регионе возник еще один подобный пожар - загорелись отходы лесопиления на складе фирмы в поселке Известковый Амурского района. Наблюдались очаги горения и тления. Площадь пожара составила порядка 500 кв. м. Он локализован. Пожарные разбирают места тления опилок, работы затруднены глубиной залегания очагов. Угрозы для населенных пунктов нет, отмечается в сообщении.