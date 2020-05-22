Крупнейший перевозчик на Байкале ожидает падение пассажиропотока на 60% из-за пандемии

По ее словам, изначально ВСРП планировало выполнить в сезоне 2020 года почти 5 тыс. рейсов и перевезти 554 тыс. пассажиров.

"Мы предполагаем на 60% падение пассажиропотока. Отменили [в этом навигационном сезоне] почти половину рейсов в связи с тем, что предполагаем отсутствие спроса на них, потому что это были рейсы, которые загружались туристами из других регионов и других стран", - сказала Кучинская.

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Крупнейшее судоходное предприятие на Байкале - Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП, Иркутская область), которое в 2019 году перевезло почти 551 тыс. пассажиров, - в 2020 году ожидает падение пассажиропотока на 60% из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщила ТАСС коммерческий директор компании Наталия Кучинская.

Собеседница агентства уточнила, что в этом сезоне не будут выполняться рейсы по маршрутам Иркутск - поселок Листвянка - бухта Загли, Иркутск - Байкальские Дюны - бухта Песчаная. По второму маршруту располагаются популярные у туристов базы отдыха. Сокращено количество рейсов из Иркутска в архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы" - музей под открытым небом, который также пользуется популярностью у туристов. По этому маршруту теплоходы ходить не будут, пока не откроется музей, сказала представитель ВСРП.

По обычному расписанию в этом сезоне будут выполняться рейсы, которыми пользуются местные жители. "У нас остались рейсы в такие районы, куда тяжело добраться другим транспортом. Это поселок Большие Коты, социально значимый маршрут, потому что жители поселка по-другому не могут добраться до большой земли. Кроме того, это конечная точка отрезка Большой Байкальской тропы, которая является маршрутом выходного дня для жителей Иркутска. Они часто пользуются этими рейсами, и мы предполагаем, что спрос на них сохранится", - сказала Кучинская, отметив, что в 2019 году по этому маршруту было перевезено более 18 тыс. человек. Выполнение рейсов из Иркутска в Большие Коты начнется со 2 июня.

Чуть позже теплоходы отправятся по Братскому водохранилищу по маршруту город Братск - поселок Балаганск, а также по Байкалу вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), куда можно добраться только водным или железнодорожным транспортом. "КБЖД - это больше туристический маршрут, но местное население, кто живет в поселках в районе железной дороги, тоже пользуется этими рейсами", - пояснила собеседница агентства причину сохранения рейсов на этом маршруте.

Штатный режим паромов

Изменения также не коснулись работы паромов на переправах. С 1 мая в штатном режиме курсируют паромы по озеру Байкал между материком и островом Ольхон, поселками Листвянка и Порт Байкал, а также на Ангаре между городом Свирском и селом Каменка. С 1 июня приступит к работе паром на Братском водохранилище, который свяжет поселки Балаганск и Игжей.

На судах пароходства усилены меры безопасности, после каждого рейса проводится обработка дезинфицирующими средствами, введен обязательный масочный режим, установлены емкости с антисептиками. У членов экипажа и пассажиров измеряется температура, рассказала Кучинская.

Восточно-Сибирское речное пароходство выполняет пассажирские и грузовые перевозки по озеру Байкал, реке Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. Также специализируется на строительстве судов и причальных сооружений.

Как сообщал ТАСС, власти Иркутской области ожидают, что туристический поток в регионе в 2020 году в связи с пандемией коронавируса будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета.

Деятельность турбаз на побережье озера Байкал в Иркутской области из-за коронавируса приостановлена с 31 марта до 1 июня, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки запрет на их работу может быть продлен. Власти региона планируют разрешить работу турбаз на третьем этапе выхода из режима ограничений, однако пока затрудняются назвать конкретные даты, когда этот этап может начаться.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на четверг, подтверждено 863 случая заражения новым коронавирусом. За время эпидемии 177 человек выздоровели, восемь умерли.