Автопарк омских троллейбусов в 2020 году обновят на четверть

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Мэрия Омска в 2020 году приобретет 33 современных троллейбуса благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в пятницу пресс-служба правительства Омской области. Это позволит обновить почти на 25% изношенный троллейбусный парк города и снизить нагрузку на экологию города.

Согласно майскому указу президента РФ, Омск обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%. Одним из основных источников загрязнения городской среды является автомобильный транспорт.

"Благодаря поддержке губернатора [Омской области] Александра Буркова администрация Омска получит софинансирование в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется до 1 ноября закупить 33 современных низкопольных единицы электротранспорта", - сообщает пресс-служба.

По словам Буркова, работа по обновлению городского пассажирского транспорта была начата два года назад. "За это время [мы] наполовину обновили парк автобусов, в том числе за счет машин, работающих на безопасном для окружающей среды газомоторном топливе. Теперь наступила очередь обновлять троллейбусный парк. От состояния подвижного состава напрямую зависит комфорт и безопасность пассажиров, поэтому мы и дальше будем развивать сферу городских перевозок, делая ставку на современный экологичный транспорт", - приводит слова губернатора пресс-служба.

Мэр Омска Оксана Фадина рассказала, что федеральный бюджет предоставит городу субсидию на приобретение троллейбусов в размере 60% от их стоимости, еще 40% будут погашаться на условиях лизинга. "Сейчас в троллейбусном парке Омска 135 троллейбусов. Износ многих из них приближается к 100%. Федеральная программа позволит нам за один год обновить четверть троллейбусного парка", - цитирует пресс-служба Фадину.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.