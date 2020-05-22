СК возбудил дело о хищениях из бюджета на содержание дорог на Алтае

ТАСС, 22 мая. Должностные лица муниципального управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Горно-Алтайска подозреваются в хищениях из бюджета на содержание автомобильных дорог. По версии следствия, они подделывали документы, оплачивая невыполненные работы, и совершали двойные оплаты, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств, выделенных на содержание автодорог муниципального значения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах должностные лица муниципального управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Горно-Алтайска фальсифицировали документы о выполнении подрядчиком работ по обслуживанию дорог города.

"Из бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог муниципального значения, в том числе из резервного фонда администрации города, учреждением произведена двойная оплата выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 4,2 млн рублей", - уточняется в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание - лишение свободы на 10 лет.