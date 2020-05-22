В Красноярском крае двух сотрудников СК обвиняют в избиении подростков

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудников Следственного комитета РФ по Богучанскому району Красноярского края обвиняют в избиении и пытках над подростками. Руководителю районного отдела ведомства и следователю этого же отдела предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В апреле 2019 года обвиняемые заподозрили в краже ноутбука из служебного кабинета следователя двух 18-летних жителей поселка Пинчуга, которые накануне допрашивались по материалам уголовного дела. Они дали поручение сотруднику полиции доставить подростков в отдел, где применили к ним физическое насилие с использованием электрошокера и наручников, требуя признать факт кражи и вернуть похищенное", - говорится в сообщении.

Подростки в преступлении не признались и были отпущены домой. После чего они рассказали о побоях родителям. Мать одного из них обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время следователи заключены под стражу.