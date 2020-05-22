Военные передали ФМБА обсервационный лагерь в поселке Еруда под Красноярском

Как рассказали в Минобороны, представители двух ведомств провели осмотр объектов и оборудования, оценили готовность материальной базы к приему пациентов, который начнется в ближайшее время.

Ранее специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения Центрального военного округа передали представителям ФМБА полевой госпиталь на 100 коек.

"Возможность перераспределения в этот военно-полевой госпиталь и полевой обсервационный лагерь на 2 000 мест, конечно, позволит рассредоточить больных и в короткие сроки побороть коронавирусную инфекцию", - сказал генеральный директор Федерального сибирского научно-клинического центра Борис Баранкин.

По его словам, сегодня для работы в госпитале прибыл сводный отряд из более чем 70 врачей и медицинских сестер.

Госпиталь и лагерь

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь включает отделение анестезиологии и реанимации, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное, приемно-сортировочное отделения, лабораторию и стоматологический кабинет. Госпиталь оснащен современным медицинским и специальным оборудованием, среди которого шесть аппаратов ИВЛ, рентгенографический аппарат, ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества.

Полевой обсервационный лагерь состоит из 100 палаток УСБ для размещения в каждой до 20 человек, к палаткам подведено электричество для подключения бытовых электроприборов. На территории лагеря развернуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КАМАЗ, пункт обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе вблизи поселка Еруда был обнаружен в начале мая. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 21 мая, заражение было подтверждено у 1 191 человека. Один человек умер.