Новосибирский зоопарк запустил программу по выпуску лосей в дикую природу

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты крупнейшего в России Новосибирского зоопарка разрабатывают программу реитродукции - выпуска в природу рожденных в неволе лосей. Пробный выпуск уже состоялся, сообщила ТАСС в пятницу старший научный сотрудник зоопарка Татьяна Певнева.

"Дело не в том, в Красной книге животное или нет. Число животных в популяции может снизится очень стремительно. Лосей очень много погибает, в частности, из-за бескормицы в снежные зимы. У нас подобралась пара лосей, которая регулярно приносит потомство. Первые шаги по выпуску лосей в природу сделаны, они были успешными", - сказала Певнева.

Лосенка в 2019 году выпустили в Сузунском заказнике, особо охраняемой территории в Новосибирской области, на 80% покрытой любимыми лосями лесами. В этом году в группе лосей Новосибирского зоопарка появилось еще двое лосят. По данным Минприроды области, поголовье диких лосей в регионе не превышает 12 тыс. голов, в то время как краснокнижная косуля сибирская насчитывается в количестве более 40 тыс. животных.

"Программа реинтродукции - очень сложная и кропотливая работа. Сам процесс выпуска тоже не прост, в зоопарке животные привыкают к вольерному содержанию, к тому, что корм находится в определенном месте. Поэтому для них нужно организовать переходный период", - уточнила Певнева.

Специалисты организуют для выпущенных животных кормовые базы, чтобы те первое время могли сориентироваться, где есть еда. Также о выпуске животных информируют Росприроднадзор, сколько, где и каких животных будет выпущено.

Новосибирский зоопарк, крупнейший в стране, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных, 180 из которых - краснокнижные. Коллектив зоопарка участвует в 110 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. Масштабная программа Новосибирского зоопарка, который размножает и выпускает в дикую природу азиатскую дикушу, краснокнижную птицу, живущую только в России, признана лучшей среди программ евроазиатских зоопарков. Также зоопарк имеет опыт выпуска в природу краснокнижных горных баранов аргали, исчезающих уток савок. Рожденные здесь краснокнижные речные выдры были выпущены на волю в Нидерландах, а черный гриф - в Бельгии.