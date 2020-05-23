В Иркутской области восстановились более 70% пострадавших от паводка предприятий

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Доля предприятий, восстановивших работу после паводка летом 2019 года, в Иркутской области составляет около 73%, сообщил в субботу ТАСС заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев. Всего во время наводнения пострадали более 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

"В результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком в 2019 году на территории Иркутской области пострадало более 1,5 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Благодаря мерам государственной поддержки восстановили деятельность более 73% хозяйствующих субъектов", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что 971 пострадавшее предприятие малого и среднего предпринимательства получило субсидии из областного бюджета в размере 200 тыс. рублей на общую сумму 194,2 млн рублей. Более 270 предпринимателей получили субсидии по 1,5 млн рублей, которые можно направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования и помещений, внесение арендной платы. В 2020 году из резервного фонда правительства РФ Иркутской области выделили 121,7 млн рублей на поддержку пострадавшего от паводков бизнеса. Эти деньги власти направляют на представление предпринимателям субсидий размером до 1,5 млн рублей на конкурсной основе.

Две компании в городе Тулун, который сильнее всего пострадал во время наводнения, получили беспроцентные займы от Фонда развития моногородов. Это ООО "Шанс", получившее заем в 7,5 млн рублей на открытие пункта шиномонтажа, и ООО "Кедр", которому фонд выдал 17,8 млн рублей на расширение производства по переработке дикоросов. Владимир Гордеев добавил, что семь компаний готовят документы для получения статуса резидентов территории опережающего развития (ТОР), созданной в Тулуне. Этот статус пока имеет только ООО "Кедр". Для резидентов ТОР предусматриваются налоговые льготы.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.