Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 1 тыс.

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом жителей Иркутской области за сутки выросло на 120 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1 078 случаев инфицирования, сообщили журналистам в опрештабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области.

По данным регионального оперативного штаба, на пятницу в Иркутской области было подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек. За время эпидемии 203 человека выздоровели, восемь умерли. Среди зараженных выявлено 298 вахтовиков, больше всего в Усть-Куте и Бодайбо - 203 и 63 соответственно. В Усть-Куте это сотрудники подрядной организации, приехавшие работать на объектах Иркутской нефтяной компании, в Бодайбо - работники золотодобывающих предприятий.

"Подтвержденных случаев заболевания 1 078 (плюс 120 человек за минувшие сутки)", - говорится в сообщении оперштаба от 23 мая.

Уточняется, что все новые инфицированные госпитализированы. Всего в медучреждения региона доставлены 842 человека с коронавирусом. Большая часть новых случаев зарегистрирована среди вахтовиков - число зараженных выросло на 98 человек - до 396. За время пандемии 219 человек выздоровели (плюс 16 за сутки), восемь умерли.

Иркутская область стала четвертым регионом Сибирского федерального округа, где число случаев заражения превысило 1 000. Ранее такой антирекорд поставили Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.