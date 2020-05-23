Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 2 тыс.

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области выросло на 83 за последние сутки и составило 2 043, говорится в сообщении регионального оперштаба.

"По данным оперативного штаба на 11:00 (07:00 мск) 23 мая, в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались две женщины - 70 и 60 лет. Общее количество заболевших в регионе - 2 043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.