В Иркутской области нашли четырех пропавших детей

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет, пропавших в пятницу в иркутском поселке Смоленщина, найдены и переданы родителям. Выяснилось, что они решили погулять подольше, но не сказали об этом взрослым, так как боялись, что их не отпустят, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В Иркутском районе успешно завершена операция по поиску четырех без вести пропавших детей. Благодаря слаженной работе правоохранителей и добровольцев дети были обнаружены на одной из улиц поселка. Выяснилось, что они хотели подольше погулять и не сказали [об этом] взрослым, потому что боялись, что их не отпустят. Ночевали несовершеннолетние в одном из домов. Сейчас сотрудники полиции передали ребят родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция благодарит добровольцев, неравнодушных граждан и всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях", - отмечается в сообщении.

С заявлением о розыске детей в полицию минувшей ночью обратились их родители. В селе Смоленщина два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет ушли гулять на улицу и домой не вернулись. На их розыск были мобилизованы более 100 человек: инспекторы ПДН, представители администрации района, добровольцы из поискового отряда "Лиза Алерт", неравнодушные местные жители, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. Они прочесали территорию близлежащего лесного массива, обследовали окрестности, недостроенные дома и все места возможного пребывания детей, опрашивали свидетелей. В разыскных мероприятиях также использовали вертолет и квадрокоптеры. В СМИ и соцсетях были размещены ориентировки с приметами несовершеннолетних.