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Военные помогут защитить от природных пожаров поселки в Хакасии

Решение принято после обращения главы региона

ТАСС, 23 мая. Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в защите населенных пунктов от верхового лесного пожара в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в субботу.

В республике действует особый противопожарный режим из-за высокого класса пожарной опасности.

"Решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона. Сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры Б-170 на тягачах, выдвинулся в субботу из Абакана до поселка Сарала", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что колонне предстоит за сутки преодолеть более 330 километров до пункта назначения. Планируется, что военнослужащие создадут минерализованные полосы вокруг поселков района для защиты от огня.

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РоссияХакасияЛапин, Александр Павлович
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