Военные проложили 25 тыс. кв. м противопожарных минерализованных полос в Хакасии

ТАСС, 25 мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проложили 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Сводные расчеты на бульдозерах Б-170 за сутки создали полосу длиной 5 км и шириной 5 метров, чтобы остановить очаги верхового пожара", - говорится в сообщении.

Решение об оказании об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения властей региона. Сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры, прибыл из Абакана в поселок Сарала, преодолев более 330 километров до пункта назначения.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Хакасии сейчас зафиксированы два крупных лесных пожара на площади 2 436 га.