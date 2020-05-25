В Тайшетском районе Иркутской ввели режим ЧС из-за лесного пожара

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Тайшетском районе Иркутской области из-за лесного пожара, охватившего площадь в 674 га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Из-за крупного лесного пожара площадью 674 га в Тайшетском районе с 09:00 (04:00 мск) 25 мая введен режим ЧС. <…> Пожар действует в труднодоступной местности на границе с Красноярским краем, в 63 км от деревни Георгиевка. <…> Приступить к тушению пока не представляется возможным. 23 мая из-за усиления ветра возник опасный для жизни людей верховой пожар, который распространился на площади 300 га", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возгорание было зарегистрировано 19 мая, оно возникло от грозы. В день, когда обнаружили пожар, его площадь составляла четыре гектара. По прогнозу, во вторник на западе области, в том числе в Тайшетском районе, ожидаются осадки, которые помогут сбить пламя. После этого можно будет приступить к тушению пожара.

За сутки в Иркутской области ликвидировали природные пожары на площади 807,5 га. По данным на 14:00 понедельника, в регионе природные пожары зарегистрированы на площади 904 га, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

В 25 районах области установились высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС, органы управления, межведомственные оперативные группы, экстренные службы находятся в готовности к реагированию на возможные возгорания. Населению запрещено посещать леса. В местах входа и въезда в лесные массивы ежедневно выставляются посты.