В Роспотребнадзоре сообщили, что санатории Алтайского края не откроются 1 июня

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Санаторно-курортный бизнес Алтая не возобновит свою работу с 1 июня, как это планировалось ранее, из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщила в понедельник журналистам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

"На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка складывается так, что вопрос об открытии [санаториев] не стоит. <...> Если в течение недели будет сохраняться динамика к снижению заболеваемости, санаторно-курортная отрасль приступит к работе на третьем этапе (снятия) ограничительных мероприятий. <...> Речи не идет о стабилизации, 1 июня решение [об открытии санаториев] принято не будет", - сказала она.

В Алтайском крае в связи с пандемией была приостановлена работа части организаций, в частности не работают санаторные учреждения в городе-курорте Белокуриха, куда ежегодно приезжают не менее 200 тыс. туристов. Власти региона ранее сообщали, что из-за пандемии местные санатории лишатся трети доходов - порядка 1,5 млрд рублей.

Всего в крае зарегистрировано 1 406 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией - за сутки выявлен 81 новый случай.