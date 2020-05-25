Синоптики предсказывают заморозки в Западной Сибири к концу недели на смену жаре

ТАСС, 25 мая. Резкое похолодание придет на смену аномально жаркой погоде, установившейся в регионах Западной Сибири в последние две недели. В четверг синоптики ожидают заморозки, температура опустится до 3 градусов ниже ноля, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"У нас идет активизация циклонической деятельности, развиваются вихри низкого атмосферного давления, с атмосферными фронтами вся эта система смещается с северного Урала на юго-восток. Температурный фон будет неоднороден в эти дни. Завтра будет жарко плюс 28-33, основное похолодание наступит 28 мая с вторжением с северных широт циклона арктического происхождения температура понизится до заморозков, местами до минус 2-3 градусов", - сказал собеседник агентства.

Ягудин пояснил, что в ближайшие дни в регионах Западной Сибири ожидаются сильные дожди с грозами, 26 и 27 мая возможен град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Особенно дождливой погода будет в Томской области, на Алтае же наоборот в начале неделе ожидается жаркая погода до плюс 36 градусов тепла.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омской области местами пройдут дожди с грозами. Также ожидается сильный ветер с порывами от 18 до 23 метров в секунду. "При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и слабозакрепленными конструкциями", - рекомендует пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее на территории ряда регионов РФ отмечалась неестественно высокая температура. Прошла очень теплая зима, весна наступила на месяц раньше, а в апреле-мае наблюдаются аномально высокие температуры. По данным ученых Томского государственного университета (ТГУ), за четыре месяца 2020 года температура только в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет.