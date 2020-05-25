Более 300 сотрудников Олимпиадинского ГОК перевели в госпиталь и обсерватор

ТАСС, 25 мая. Более 300 сотрудников Олимпиадинского ГОК, заразившихся коронавирусом, переведены в госпиталь и обсерватор, развернутые Минобороны России в поселке Еруда в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в компании "Полюс", которой принадлежит ГОК.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе был обнаружен в начале мая. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 25 мая, заражение было подтверждено у 1222 человек, из них семь человек выздоровели, один умер. Военнослужащие ВС РФ развернули в поселке Еруда госпиталь и обсервационный лагерь.