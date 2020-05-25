Последние звонки для выпускников школ Сибири проходят дистанционно

"За 40 лет работы такое, конечно, первый раз. Когда стало понятно, что последнего звонка в привычном формате не будет, а хочется сделать приятное выпускникам, мы придумали такую линейку - отдельно записали ведущих, раздали слова родителям первоклассников, гостей пригласили с напутственным словами, смонтировали видео. Отзывов получили очень много - для многих это было неожиданно", - рассказала ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы № 125 города Барнаула Лариса Егорова.

Педагоги барнаульской школы № 125 сняли любительский фильм, где учителя поздравляют своих учеников с окончанием учебного года и вспоминают о лучших моментах учебы. В фильме использованы нарезки из видео за время обучения ребят, фотографии классов, вставлены короткие ролики, снятые дома, со стихами от первоклассников, которые поздравляют выпускников.

25 мая для 11-классников всей страны в формате онлайн состоялась всероссийская акция "Последний звонок - 2020". Сегодня же праздничные мероприятия для выпускников проходят в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае. До конца мая последние звонки должны состояться во всех школах Сибири. Из-за пандемии коронавируса учебный год большинству школьников пришлось завершать дистанционно, последние очные занятия состоялись еще в марте.

ТАСС, 25 мая. Последние звонки для выпускников начались с понедельника в школах Сибири, при этом впервые в истории традиционное прощание со школой проходит в формате онлайн. Чем запомнятся виртуальные линейки - представители министерств и школ в регионах рассказали ТАСС.

Нестандартно последний звонок отметили и выпускники лицея Иркутского государственного университета. В компьютерной игре Minecraft они сделали виртуальную копию образовательного учреждения, чтобы каждый таким образом мог оказаться в лицее и погулять по нему. В назначенное время ребята собрались в голосовом чате, включили музыку, а заранее назначенный ведущий провел их онлайн-мероприятие.

Выпускники в Кузбассе получают видеопоздравления с окончанием школы через социальные сети, где в течение дня транслируются заранее подготовленные фильмы о 11-классниках, презентации об их достижениях, напутственные слова от педагогов. Сами школьники через соцсети шлют учителям ответные слова благодарности. Окна образовательных учреждений украсили портретами отличившихся выпускников и праздничными баннерами.

В Красноярском крае портретами 11-классников предлагают украсить подъезды их жилых домов, акция "Выпускное окно" стартовала с понедельника и продлится неделю. В отдаленном Эвенкийском муниципальном районе последние звонки пройдут в виде флешмоба 29 и 30 мая.

В поселке Тура Красноярского края праздник начнется в 12 часов в субботу, в это время выпускникам предлагается выйти из дома в нарядных костюмах или школьной форме, и в своих дворах выпустить в небо воздушные шары, загадав желание. Как сообщили в пресс-службе администрации Эвенкии, ребят могут поддержать все желающие. Для этого они должны открыть окна или выйти во двор и поаплодировать выпускникам. Во время акции должна будет соблюдаться социальная дистанция, а также использоваться средства индивидуальной защиты.

Традиции праздника

Несмотря на ограничения, многие школы стараются сохранить для выпускников традиции праздника. Звук последнего школьного звонка многие смогли услышать в ходе онлайн-линеек, которые педагоги и директора школ транслировали из стен учебных учреждений. А в Новосибирске школьники примерили традиционные ленты выпускников и поделились снимками с одноклассниками и педагогами.

"У нас есть много традиций, и мы хотим их все учесть при проведении последнего звонка в онлайн-формате. Недавно выпускники [приходили по одному и] также завязывали ленточки на яблони, это тоже наша традиция. Ленточки мы закупили еще в сентябре, они с ними фотографируются и дома, они приходили с ними и тогда, когда завязывали ленточки на яблонях", - рассказала ТАСС директор новосибирского образовательного центра "Горностай" Ирина Путинцева.

В очном формате последние звонки прошли в нескольких сельских школах Новосибирской области, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом и открыто очное посещение учебных заведений. На очное прощание со школой также надеются и в некоторых образовательных учреждениях Иркутской области, где последние звонки отложили до лета. Например, в Иркутском кадетском корпусе рассчитывают совместить тожество с выдачей аттестатов, которая состоится в июне.

"Пока мы продумываем два варианта. Один - как соблюсти все меры предосторожности и при этом провести последний звонок в реальности. Формат маловероятный, но все-таки пытаемся его продумать. Если не получится, то от него откажемся. И второй формат - онлайн. Но все же хочется как-то это реализовать в традиционном виде, чтобы это событие осталось в памяти и в душе", - рассказал ТАСС директор кадетского корпуса Сергей Довгополый.

В Кузбассе тоже рассчитывают, что 11-классники смогут встретиться с друг другом и педагогами лично, чтобы проститься со школой, но уже на выпускном балу. "Мы с нетерпением ждем августа и надеемся, что в августе все наши выпускники, родители смогут лично поблагодарить учителей за те 11 лет, которые они провели вместе и сказать друг другу теплые слова, пока они звучат вдалеке друг от друга", - сказала журналистам министр образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева.