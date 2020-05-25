Последние звонки для выпускников школ Сибири проходят дистанционно

ТАСС, 25 мая. Последние звонки для выпускников начались с понедельника в школах Сибири, при этом впервые в истории традиционное прощание со школой проходит в формате онлайн. Чем запомнятся виртуальные линейки - представители министерств и школ в регионах рассказали ТАСС.
25 мая для 11-классников всей страны в формате онлайн состоялась всероссийская акция "Последний звонок - 2020". Сегодня же праздничные мероприятия для выпускников проходят в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае. До конца мая последние звонки должны состояться во всех школах Сибири. Из-за пандемии коронавируса учебный год большинству школьников пришлось завершать дистанционно, последние очные занятия состоялись еще в марте.
Виртуальная праздничная реальность
Педагоги барнаульской школы № 125 сняли любительский фильм, где учителя поздравляют своих учеников с окончанием учебного года и вспоминают о лучших моментах учебы. В фильме использованы нарезки из видео за время обучения ребят, фотографии классов, вставлены короткие ролики, снятые дома, со стихами от первоклассников, которые поздравляют выпускников.
"За 40 лет работы такое, конечно, первый раз. Когда стало понятно, что последнего звонка в привычном формате не будет, а хочется сделать приятное выпускникам, мы придумали такую линейку - отдельно записали ведущих, раздали слова родителям первоклассников, гостей пригласили с напутственным словами, смонтировали видео. Отзывов получили очень много - для многих это было неожиданно", - рассказала ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы № 125 города Барнаула Лариса Егорова.
Нестандартно последний звонок отметили и выпускники лицея Иркутского государственного университета. В компьютерной игре Minecraft они сделали виртуальную копию образовательного учреждения, чтобы каждый таким образом мог оказаться в лицее и погулять по нему. В назначенное время ребята собрались в голосовом чате, включили музыку, а заранее назначенный ведущий провел их онлайн-мероприятие.
Выпускники в Кузбассе получают видеопоздравления с окончанием школы через социальные сети, где в течение дня транслируются заранее подготовленные фильмы о 11-классниках, презентации об их достижениях, напутственные слова от педагогов. Сами школьники через соцсети шлют учителям ответные слова благодарности. Окна образовательных учреждений украсили портретами отличившихся выпускников и праздничными баннерами.
В Красноярском крае портретами 11-классников предлагают украсить подъезды их жилых домов, акция "Выпускное окно" стартовала с понедельника и продлится неделю. В отдаленном Эвенкийском муниципальном районе последние звонки пройдут в виде флешмоба 29 и 30 мая.
В поселке Тура Красноярского края праздник начнется в 12 часов в субботу, в это время выпускникам предлагается выйти из дома в нарядных костюмах или школьной форме, и в своих дворах выпустить в небо воздушные шары, загадав желание. Как сообщили в пресс-службе администрации Эвенкии, ребят могут поддержать все желающие. Для этого они должны открыть окна или выйти во двор и поаплодировать выпускникам. Во время акции должна будет соблюдаться социальная дистанция, а также использоваться средства индивидуальной защиты.
Традиции праздника
Несмотря на ограничения, многие школы стараются сохранить для выпускников традиции праздника. Звук последнего школьного звонка многие смогли услышать в ходе онлайн-линеек, которые педагоги и директора школ транслировали из стен учебных учреждений. А в Новосибирске школьники примерили традиционные ленты выпускников и поделились снимками с одноклассниками и педагогами.
"У нас есть много традиций, и мы хотим их все учесть при проведении последнего звонка в онлайн-формате. Недавно выпускники [приходили по одному и] также завязывали ленточки на яблони, это тоже наша традиция. Ленточки мы закупили еще в сентябре, они с ними фотографируются и дома, они приходили с ними и тогда, когда завязывали ленточки на яблонях", - рассказала ТАСС директор новосибирского образовательного центра "Горностай" Ирина Путинцева.
В очном формате последние звонки прошли в нескольких сельских школах Новосибирской области, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом и открыто очное посещение учебных заведений. На очное прощание со школой также надеются и в некоторых образовательных учреждениях Иркутской области, где последние звонки отложили до лета. Например, в Иркутском кадетском корпусе рассчитывают совместить тожество с выдачей аттестатов, которая состоится в июне.
"Пока мы продумываем два варианта. Один - как соблюсти все меры предосторожности и при этом провести последний звонок в реальности. Формат маловероятный, но все-таки пытаемся его продумать. Если не получится, то от него откажемся. И второй формат - онлайн. Но все же хочется как-то это реализовать в традиционном виде, чтобы это событие осталось в памяти и в душе", - рассказал ТАСС директор кадетского корпуса Сергей Довгополый.
В Кузбассе тоже рассчитывают, что 11-классники смогут встретиться с друг другом и педагогами лично, чтобы проститься со школой, но уже на выпускном балу. "Мы с нетерпением ждем августа и надеемся, что в августе все наши выпускники, родители смогут лично поблагодарить учителей за те 11 лет, которые они провели вместе и сказать друг другу теплые слова, пока они звучат вдалеке друг от друга", - сказала журналистам министр образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева.