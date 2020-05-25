Новосибирский театр представил премьеру цифрового спектакля о жизни Янки Дягилевой

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Новосибирский драматический театр "Старый дом" представил премьеру digital-спектакля о жизни новосибирской рок-исполнительницы Янки Дягилевой, которая была близкой подругой основателя и лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Спектакль-прогулка с элементами дополненной реальности создан на специальной платформе, подключиться к которой зрители смогут через приложение, сообщил ТАСС режиссер спектакля, лауреат премии "Золотая маска" Михаил Патласов.

Янка Дягилева - новосибирская рок-певица, участница панк-рок-группы "Гражданская оборона", одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. В Новосибирске располагается дом исполнительницы, долгое время он подлежал сносу, однако в 2018 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия, однако споры вокруг здания не были прекращены. В апреле 2019 года местные власти представили проект строительства на месте дома Янки Дягилевой рок-кафе.

"Идея спектакля у нас возникла во время лаборатории фестиваля [актуального театра] "ХАОС", мы задумались о таком гении места как Янка Дягилева и о том, что она как-то не отражена на карте Новосибирска. Мы решили, что было бы неплохо напомнить молодежи и зрителям маршруты, по которым она ходила, о чем она думала, о чем пела. Вот так возник этот проект", - сообщил Патласов.

Как пояснил режиссер, спектакль - это онлайн-прогулка, в которой роль гида выполняет актриса театра "Старый дом" Анастасия Пантелеева. "Обычно мы работает с документальными материалами, но их по Янке [Дягилевой] не так много, живых воспоминаний. Настя рассказывает от своего лица эту историю", - рассказывает Патласов.

В путешествии по Новосибирску зрители смогут вместе с Анастасией спуститься в единственный за Уралом новосибирский метрополитен, погулять по трамвайным путям, слушая песню Дягилевой "Трамвайные рельсы", а также сходить к ее дому, расположенному недалеко от центра Новосибирска и самому выбрать его будущую судьбу. Создатели онлайн-спектакля предлагают два варианта: сделать из дома музей или снести. Третий вариант зритель может предложить сам.

"У нас в планах, прежде всего, получить фидбэк (отклик - прим. ТАСС) от зрителей. Эта наша особенность, потому что любая программа или приложение нуждается в фокус-группах. Когда началась пандемия, мы уже заканчивали работу над проектом, и не думали, что такой формат окажется так востребован в сегодняшних условиях", - пояснил режиссер спектакля, добавив, что в будущем планируется увеличить количество локаций в приложении, чтобы у зрителя была возможность выбрать несколько пунктов назначения.