У министра здравоохранения Красноярского края выявили коронавирус

Утром в понедельник краевой Минздрав сообщил , что Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения коронавируса нового типа у сотрудника министерства.

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"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", - сообщил Немик в видеобращении к жителям, предоставленном журналистам пресс-службой регионального Минздрава.

Он добавил, что министерство работает в штатном режиме, часть сотрудников переведена на удаленный доступ.

По данным на 25 мая, в Красноярском крае выявлены 3,41 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 710 человек выздоровели, 28 умерли.