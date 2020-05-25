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Пандемия коронавируса нового типа

У министра здравоохранения Красноярского края выявили коронавирус

Борис Немик сообщил, что чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика.

Утром в понедельник краевой Минздрав сообщил, что Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения коронавируса нового типа у сотрудника министерства.

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"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", - сообщил Немик в видеобращении к жителям, предоставленном журналистам пресс-службой регионального Минздрава.

Он добавил, что министерство работает в штатном режиме, часть сотрудников переведена на удаленный доступ.

По данным на 25 мая, в Красноярском крае выявлены 3,41 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 710 человек выздоровели, 28 умерли.

 

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РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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