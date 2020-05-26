Молодежный управленческий форум на Алтае перенесут с июня на осень

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Масштабный молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" (АТР), который в начале июня 2020 года должен был пройти в Алтайском крае, в связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса, проведут осенью. Ожидается, что его посетят не менее тысячи человек, сообщила во вторник на пресс-конференции начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

АТР - молодежный образовательный форум, нацеленный на подготовку управленческих кадров в разных сферах. Форум включен во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе. Форум "Алтай. Территория развития" - преемник форума "Алтай. Точки роста", который за 11 лет принял более 16 тыс. участников из более 60 регионов РФ и более 40 стран. В 2019 году в форуме участвовали 1,5 тыс. человек из России и других государств.

"АТР каждый год открывал всероссийскую форумную кампанию в стране в конце мая - начале июня. Ситуация, в которой мы все оказались, вносит коррективы: на данный момент согласован перенос форума - мы планируем его на осенний период, никакой отмены нет. Мы работаем в тесной взаимосвязи с Федеральным агентством по делам молодежи, наши федеральные кураторы держат руку на пульсе, очень много организационных сюжетов завязано на ситуации [пандемии]. Если все будет согласовано с надзорными, контролирующими органами, <...> мы будем проводить форум осенью", - сказала Четошникова.

Ожидается, что участниками форума станут не менее 1-2 тыс. человек. Место проведения форума будет изменено, сейчас уточняется, где он пройдет. Ранее АТР проходил на площадке туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье" рядом с курортом Белокуриха. Четошникова отметила, что для развития молодежной политики необходимо в первую очередь реальное общение, но сейчас активно востребован онлайн-формат работы.

"С начала июня мы запускаем ряд мероприятий в рамках подготовки к форуму АТР в онлайн-режиме, это встречи с экспертами. Будет 4-5 июня встреча по вопросам государственной национальной политики в молодежной среде с членом совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андреем Худолеевым и председателем "Молодежной Ассамблеи народов России" Диной Громатикополо. Мы сейчас на этапе организации регионального представительства ассамблеи в Алтайском крае", - пояснила руководитель управления.

На форум осенью будут приглашены спикеры из других регионов - уже офлайн. Также Четошникова отметила, что при улучшении эпидемиологической ситуации будут приглашены и гости из других стран. На форуме будут введены новые образовательные площадки, планируется увеличить количество смен.