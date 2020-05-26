В Приангарье сиротам старше 23 лет будут выдавать жилищные сертификаты вместо недвижимости

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области с 1 июня вводят новую меру поддержки детей-сирот, которые ждут своей очереди на получение жилья - выдачу вместо недвижимости жилищных сертификатов тем, кому исполнилось 23 года и у кого есть дети. Об этом во вторник сообщил и.о. министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Сейчас все дети-сироты получают не жилищные сертификаты, по котором можно было бы приобрести жилье по своем выбору, а готовую недвижимость. По данным на 1 апреля, в Иркутской области в очереди на получение жилья состоят более 8,3 тыс. детей-сирот старше 18 лет.

"Мы готовим жилищные сертификаты для молодых людей из категории сирот старше 23 лет, тех, кто работает, и у кого есть ребенок. Это совершенно новая мера поддержки. Мы считаем, что очень важно, чтобы у молодого человека было право приобрести жилье там, где он хочет, то, которое он хочет, добавить материнский капитал, взять ипотеку и купить жилье, которое ему нужно. С 1 июня мы запускам данный проект", - сказал Родионов.

По его словам, в региональном бюджете на 2020 год на эти цели заложено 100 млн рублей, которые позволят выдать 65 сертификатов.

В Иркутской области неоднократно происходили инциденты, связанные с предоставлением сиротам некачественного жилья. Правоохранительные органы возбуждали уголовные дела. Например, в мае 2019 года было возбуждено дело по статье о халатности после того, как в Куйтунском районе по государственным контрактам для детей-сирот построили многоквартирные дома, непригодные для проживания. В 2016 году 90 сирот в городе Тайшете были заселены в новый дом, построенный с серьезными недостатками: в нем протекала крыша и трескались стены.