Омская и Иркутская области планируют открыть детские лагеря с 1 июля

"Конечно, оздоровительный сезон начнется только тогда, когда мы выйдем на тот уровень [заражения], который обозначен в рекомендациях Роспотребнадзора, но мы хотели бы начать эту работе не позднее 1 июля, чтобы охватить как можно больше ребятишек. Ведь мы прекрасно понимаем, что [в этом году] будет ограничена возможность выезда за пределы региона", - сказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, отметив, что в настоящий момент ведется подготовка лагерей к приему детей.

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Омской и Иркутской областей рассчитывают при благоприятной эпидемиологической обстановке начать открытие детских оздоровительных лагерей с 1 июля. Об этом сообщили во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС руководители региональных министерств, курирующих детский отдых.

Планируют открыть лагеря в июле и в Иркутской области. Как сообщил и.о. министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, первая смена в них, скорее всего, пройдет в закрытом режиме, то есть без проведения экскурсий и выездов за пределы учреждений. Власти региона рассматривают возможность продления оздоровительной кампании на осень. Воспитанников же детских домов, которые сейчас находятся на полной самоизоляции, уже в июне планируется перевезти на так называемые дачи - бывшие социальные учреждения, расположенные на природе. По словам Родионова, сейчас этот вопрос обсуждается с Роспотребнадзором.

В Красноярском крае, где зафиксировано наибольшее в Сибири число инфицированных коронавирусом, власти пока опасаются называть даже предполагаемые сроки начала детского отдыха. "Понятно, что до июля они закрыты. Далее уже будем понимать, как будет развиваться ситуация", - сказал журналистам заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

В Красноярском крае по состоянию на 25 мая зарегистрировано 3,41 тыс. случаев заражения коронавирусом, 710 человек выздоровели, 28 умерли. В Иркутской области к 26 мая было зафиксировано 1 376 инфицированных, 255 пациентов выздоровели, 9 умерли. В Омской области коронавирус был выявлен у 1 097 человек, из которых 252 выздоровели и 19 умерли.