Новосибирск и Красноярск изменили формат празднования Дня города из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение о переносе празднования Дня города, его формат будет определен позже, сообщил глава города на официальной странице во "ВКонтакте".

"Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях", - написал Локоть на официальной странице "ВКонтакте", добавив, что формат и даты проведения будут определены позже.

Как пояснила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, День города должен был состояться 28 июня. По словам Терешковой, город будет празднично украшен к этой дате, однако принято решение не проводить онлайн-программы в этот день, поскольку это все равно может побудить людей выходить на улицы. Терешкова уточнила, что День города может быть проведен в конце лета или начале сентября, если такое разрешение будет получено, если нет, его перенесут на следующий год.