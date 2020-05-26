Новосибирск и Красноярск изменили формат празднования Дня города из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение о переносе празднования Дня города, его формат будет определен позже, сообщил глава города на официальной странице во "ВКонтакте".
"Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях", - написал Локоть на официальной странице "ВКонтакте", добавив, что формат и даты проведения будут определены позже.
Как пояснила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, День города должен был состояться 28 июня. По словам Терешковой, город будет празднично украшен к этой дате, однако принято решение не проводить онлайн-программы в этот день, поскольку это все равно может побудить людей выходить на улицы. Терешкова уточнила, что День города может быть проведен в конце лета или начале сентября, если такое разрешение будет получено, если нет, его перенесут на следующий год.
Вместе с тем, жители Красноярска отметят День города 19 июня, все мероприятия будут проводиться в онлайн-формате без проведения массовых мероприятий. "На данный момент разработан план дистанционных мероприятий, онлайн-форматов, некоторые из них будут представлены красноярцам впервые. Также важно, пусть и в легком варианте, празднично оформить город, сделав особый упор на остановки общественного транспорта", - цитирует пресс-служба администрации Красноярска слова мэра Сергея Еремина.
Красноярцы, в частности, в День города смогут посмотреть видеоверсию праздничного концерта, который запишут в парке Покровский, будут созданы виртуальные экскурсии и включения из различных точек города, где экскурсоводы Центра путешественников расскажут об интересных фактах из жизни города. По городу будут перемещаться автомобили с гимнами районов города и песнями о Красноярске. В общественном транспорте прозвучат песни о городе. Праздничную мелодию включат и на главных городских часах.
Как рассказали ТАСС в администрации Красноярска, в разные годы День города проводился в различные летние месяцы. Но в последние несколько лет он проводится в первой половине июня, и праздничные мероприятия длятся несколько дней. Так, в прошлом году начало празднования совпало с Днем защиты детей - 1 июня, и завершилось в День России - 12 июня. В течение почти двух недель в городе проходили праздничные концерты и спортивные соревнования.
О ситуации с коронавирусом
Красноярский край в настоящее время занимает первое место в СФО по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, в регионе выявлено более 3 тыс. случаев, на втором месте в округе - Новосибирская область, где выявлено свыше 2 тыс. случаев коронавируса. В мире коронавирусом заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.