В Омской области с середины июня начнут трудоустраивать подростков

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Сезон летних заработков откроется для подростков Омской области в этом году на две недели позже обычного - с 15 июня. Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

"В этом году из-за коронавирусной инфекции сроки организации детской занятости летом сдвинулись. 15 июня планируется начать работу в тех организациях, деятельность которых не запрещена. На выбор подросткам предложат такие виды работ, как благоустройство, озеленение и уборка территорий, мелкий ремонт детских и спортивных площадок, оказание курьерских и копировальных услуг, работа продавцами, операторами персональных компьютеров и другие", - сказал Куприянов.

В пресс-службе регионального Минтруда ТАСС уточнили, что ранее подростки могли начать работать с 1 июня. По словам Куприянова, зарплата детей в возрасте от 14 до 17 лет включительно должна быть не менее минимального размера оплаты труда, который составляет в Омской области 13 949 рублей, пропорционально отработанному времени. Доход будет складываться из двух частей - зарплаты работодателя и материальной поддержки правительства региона, на которую из областного бюджета выделено более 17 млн рублей.

По данным омского Минздрава, в Омской области зафиксировано 1097 случаев инфицирования коронавирусом, 252 человека выздоровели, 19 умерли. Из-за пандемии коронавируса в регионе работают только непрерывно действующие и системообразующие организации, а также магазины с продовольственными товарами и товарами первой необходимости, аптеки, парикмахерские, автосалоны и магазины одежды и обуви с отдельными входами площадью до 400 кв. метров.