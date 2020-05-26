Отделение пульмонологии в больнице № 3 в Томске закрыли на карантин по коронавирусу

"Закрыли отделение пульмонологии [горбольницы № 3 в Томске] на карантин. Все [контактные] по домам на карантине. Все отделение продезинфицировали", - сказал Деев. Он уточнил, что в настоящее время новых пациентов, которым требуется помощь пульмонолога, отправляют на лечение в другие медучреждения города.

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Отделение пульмонологии больницы № 3 в Томске закрыто на карантин по коронавирусу - инфекция выявлена у 20 человек. Сейчас пациентов принимают в других медучреждениях, сообщил ТАСС во вторник вице-губернатор региона Иван Деев.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации, инфекцию обнаружили у 20 человек - 11 пациентов и девяти медиков. Четверо заразившихся медработников госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома. Все сотрудники пульмонологического отделения и пациенты, у которых коронавирус не подтвержден, находятся на 14-дневном карантине, они регулярно проходят тестирование.

"[Изначально] заболевание выявлено у нескольких пациентов пульмонологического отделения после их перевода из респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2. При поступлении у них были отрицательные анализы на коронавирус, инфекция подтверждена через несколько дней после повторно взятых ПЦР-тестов", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Андрея Кошеля.

В Томской области, по данным на 26 мая, выявлено 564 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 203 человека выздоровели, 10 умерли. За последние сутки коронавирус подтвержден у 28 человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.