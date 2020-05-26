Вывозной рейс с россиянами прибыл из Душанбе в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Самолет с россиянами прибыл во вторник в Красноярск из Душанбе (Таджикистан). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Красноярска.

По сообщению Минтранса РФ в Twitter, рейс "Уральских авиалиний" 8930 Душанбе - Красноярск вылетел в 9:41 мск. На борту 201 пассажир.

"[Рейс] U6 8930 <...> прибыл в 17:17 (13:17 мск)", - написано на онлайн-табло.

Возвращающихся в Красноярск из-за границы граждан России направляют в самоизоляцию по месту жительства или в обсерватор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,4 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.