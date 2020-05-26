Власти Хакасии спишут 97% долгов муниципалитетов перед республикой

ТАСС, 26 мая. Правительство Хакасии планирует списать 747 из 768 млн рублей долгов муниципальных образований перед республиканским бюджетом. Об этом на заседании правительства республики во вторник сообщила министр финансов региона Ирина Войнова.

"На сегодняшний день сложилась критическая ситуация с объемом долговой нагрузки муниципальных образований. Муниципальные долги составляют более 2 млрд рублей, причем значительная часть - 768 млн рублей - это долги муниципальных образований перед республиканским бюджетом", - рассказала она, добавив, что планируется списать 747 млн рублей.

По словам Войновой, данная задолженность имеет длительный характер, бюджетные кредиты выдавались от трех до десяти лет назад. Как уточнила министр финансов ТАСС, списание долгов будет проведено в январе-феврале 2021 года после принятия регионального бюджета на следующий год. Войнова отметила, что сейчас с муниципалитетами подписываются соглашения о реструктуризации долга, которые позволяют им не платить по существующей задолженности, но такие меры не приводят к снижению государственного долга.

В понедельник глава республики Валентин Коновалов подписал распоряжение о выделении субсидии муниципалитетам на сумму 650 млн рублей, которая будет направлена на разблокировку счетов.

Финансовая ситуация в республике

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января составляла 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение. По состоянию на 1 февраля 2020 года госдолг республики превысил 20,7 млрд рублей. По данным республиканского Минфина, на 1 марта 2020 года общая сумма госдолга составила 22,488 млрд рублей. Из них 66,4% - бюджетные ссуды и кредиты; 7,3% - соглашения и договоры с банками; 26,3% - государственные ценные бумаги.