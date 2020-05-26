Источник: топ-менеджера холдинга "Топпром" подозревают в злоупотреблении полномочиями

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении директора обогатительной фабрики "Щедрухинская" в Новокузнецком районе Кузбасса (входит в состав угольного холдинга "Топпром") Евгения Гречухи. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, чтобы путем банкротства юридического лица уйти от ответственности за загрязнение мышьяком сельскохозяйственной земли, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Кемеровской области через суд обязала взыскать с ЗАО "ЦОФ "Щедрухинская" 167 млн рублей в бюджет Новокузнецкого муниципального района за загрязнение участка земли в районе деревни Есаулки, где фабрика незаконно разместила более 160 тыс. тонн промышленных отходов, содержание мышьяка в которых почти вдвое превышало норму. Загрязнение почвы выявили при проверке в марте 2015 года.

"Евгению Гречухе было достоверно известно, что ЗАО "ЦОФ Щедрухинская" совершило нарушение в сфере охраны окружающей среды и что по данному факту природоохранная прокуратура обратилась в суд для взыскания ущерба. Несмотря на это, он, являясь директором ЗАО, заключил договоры по отчуждению имущества с ООО "ЦОФ Щедрухинская" и АО "Топпром". Тем самым ЗАО утратило платежеспособность, что привело к невозможности взыскания ущерба. На основании данных фактов в отношении Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, после передачи имущества все сотрудники были уволены из старого юридического лица и приняты на аналогичные должности в новую компанию. Затем ЗАО "ЦОФ Щедрухинская" было переименовано в АО "Землеустроитель" и по решению арбитражного суда Кемеровской области признано банкротом, а обогатительная фабрика при этом продолжала работу.

Данное уголовное дело стало уже вторым в отношении топ-менеджеров холдинга, оба были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России. В середине апреля ТАСС сообщал об аресте гендиректора "Топпром" Владимира Честнейшина, которого подозревают в коммерческом подкупе импортеров из Польши. По версии следствия, Честнейшин за вознаграждение в размере $5 тыс. предложил зарубежным партнерам закупать уголь по завышенным ценам.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входит шахта "Юбилейная" и три обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто".

В новость была внесена правка (15:28 мск) - исправление в заголовке, правильно: злоупотреблении полномочиями.